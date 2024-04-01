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Рогов раскрыл «страх» Киева перед появлением альтернативы Крымскому мосту

Рогов: Украину пугает появление железной дороги в Крым через новые регионы

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Власти Украины боятся, что Россия построит железную дорогу в Крым через новые регионы, поскольку она станет альтернативой Крымскому мосту, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевские власти опасаются новой железной дороги, так как она позволит наладить более эффективное снабжение новых регионов и Крыма, а также разгрузить и подстраховать Крымский мост. Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — заявил Рогов.

По его словам, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и другие «украинские миньоны у власти» в попытке заслужить похвалу Запада делают все возможное, чтобы доказать, кто из них является самым опасным террористом.

До этого Рогов подчеркнул, что ВСУ не смогут в ближайшее время восстановить стратегически важный для них мост в Гуляйполе, который 1 апреля был подорван ударом российской авиации.

Ранее Буданов заявил, что гражданским не стоит пользоваться Крымским мостом.

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