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Израиль нанес удар по месту проживания элитных частей ВС Ирана в Дамаске

ВВС Израиля ударили по кварталу Дамаска, где проживают элитные части ВС Ирана

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Армия обороны Израиля

Израильские военно-воздушные силы ударили ракетами по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают элитные части ВС Ирана, иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным журналиста из Дубая, удар был нанесен по вилле, которая располагается недалеко от посольства и консульства Ирана в Сирии.

По данным телеканала, в квартале раздалось несколько взрывов, густой столб дыма поднимается над западной окраиной Дамаска. На место прибыли пожарные команды.

В конце марта сообщалось, что Израиль нанес мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим.

До этого силы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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