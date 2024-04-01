В Госдуме отреагировали на сообщения о принуждении срочников подписывать контракт

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что информация о том, что солдат-срочников массово заставляют подписывать контракт с Вооруженными силами РФ, является ерундой. Его слова приводит RTVI.

«Это ерунда то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт», — сказал он.

По его словам, это «недрузья» пытаются ловить «хайп на этой теме».

При этом он подчеркнул, что каждый имеет право заключить контракт с Минобороны РФ, включая солдат срочной службы. Картаполов отметил, что процедура проходит добровольно.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания завершится 15 июля. Отмечалось, что призывники-срочники не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России призывники смогут сдать экзамен на категорию СЕ с 17 лет.