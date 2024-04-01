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СВР назвала теракт в «Крокусе» «родственником» атак украинских ДРГ

СВР: теракт в «Крокусе» является «родственником» атак украинских ДРГ по приграничью

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Теракт в «Крокусе» стал прямым «родственником» массированных ракетных обстрелов и атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Курской и Белгородской областях, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Украина ведет против России полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и глава украинской Службы безопасности Василий Малюк.

При этом для совершения террористических атак Киев использует спутниковую информацию, которую предоставляет разведка США, сказано в сообщении.

До этого в МИД РФ заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» — это не первая атака против России, совершенная в последние годы, а расследование показало, что «следы всех этих преступлений ведут на Украину».

19 марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ рассказал, что все попытки диверсионных групп прорваться через границу РФ потерпели провал.

Ранее СК заявил о переводах с Украины для подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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