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Журналист лишился ноги в Газе

Сотрудничавший с Ruptly журналист получил тяжелые ранения и лишился ноги в Газе

Журналист Мохаммад Або Дахрудж, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале.

«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время авиаудара погибли двое палестинцев, а также несколько журналистов получили ранения.

31 марта член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг заявил, что страна не должна поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу.

В это же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Накануне министерство иностранных дел Палестины заявляло, что Израиль во главе с Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

Ранее Нетаньяху рассказал, сколько продлится война Израиля и ХАМАС.

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