Вучич обсудит с Макроном покупку истребителей Rafale

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном покупку 12 истребителей Rafale. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, во всяком случае, пойдем к покупке. Если не сможем приобрести Rafale, купим что-то другое. Мы должны учитывать регион. Как военно-нейтральное государство мы должны быть сильнее, чтобы сохранить свой нейтралитет», — сказал Вучич.

До этого Вучич заявил, что Белград по-прежнему настроен приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, однако при этом рассматривает закупки связанных с самолетами вооружений и у других стран.

По словам сербского лидера, Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующих вооружений с другими государствами. Как рассказал Вучич, в переговорах с Францией также обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на их истребителях. Он указал, что Париж не намерен продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, которая не является членом НАТО.

Ранее Вучич предупредил сербов о тяжелых временах.