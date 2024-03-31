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ВСУ стали бояться контактных боев с «Ахматом»

ВСУ в районе Работино не вступают в контактные бои с «Ахматом» и отступают

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Ахмед Дудаев/Telegram

Вооруженные силы Украины стали бояться вступать в бой с российскими военными батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток», что позволило продвинуться в сторону села Работино на Запорожском направлении на семь километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира аэроразведки батальона с позывным «Добрый».

«Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем», — сообщил военный.

При этом отмечается, что ВСУ сразу отступают при походе к их позициям бойцов «Ахмата», однако они используют кассетные боеприпасы и дроны-камикадзе.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России за последние сутки отбили несколько атак украинских войск на различных участках в Запорожской области, обратив противника в бегство. По его словам, атаки украинских Вооруженных сил были отбиты в селе Работино и окрестностях села Вербовое. В районе Старомайорского и Урожайного российские военные накрыли большое скопление техники и живой силы ВСУ и при этом отбили две атаки, добавил Рогов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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