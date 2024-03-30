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ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении

Минобороны РФ сообщило о продвижении российских военных вглубь позиций ВСУ

Российские военные группировки войск «Центр» смогли продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом российские военные отразили 64 контратаки ВСУ у населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой народной республики. Также отмечается, что за неделю на Авдеевском направлении ВС РФ уничтожили свыше 1870 солдат ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, потери противника составили до 40 солдат. Кроме того, украинская армия лишилась трех боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 американского производства.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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