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Российские военные сбили 11 ракет Storm Shadow

МО РФ: российские военные за неделю сбили 11 ракет Storm Shadow

Российские военные при помощи систем противовоздушной обороны и авиации сбили за неделю 11 британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщается министерство обороны РФ.

Также силами ВС РФ были уничтожены три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре американские авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD, две зенитные ракеты С-200 и две французские авиабомбы «Hammer». Кроме этого, поражены 1208 беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что российские специалисты активно работают над изучением применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) англо-французских крылатых ракет Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса. Специалисты приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы понять, как ракета устроена.

При этом сообщается, что бывают случаи, когда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают боеприпас, но он не уничтожается, просто падает на землю, и боевые части остаются. По его словам, были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты.

Ранее военный эксперт раскрыл самую желанную цель для российских ПВО.

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