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В Минобороны назвали число украинских военных, сдавшихся в плен за неделю

Минобороны: ВС России за неделю взяли в плен 18 украинских военнослужащих

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Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен 18 украинских военнослужащих за неделю. Об этом журналистам сообщили в российском министерстве обороны.

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», – говорится в докладе военного ведомства.

Накануне сообщалось, что российские беспилотники «Джокер» вынудили сдаться в плен роту ВСУ.

На прошлой неделе на Европейской площади в центре Киева прошел митинг с требованием организации обмена пленными, в акции приняли участие около тысячи человек.

В начале марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что уполномоченные по правам человека от России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений военнопленных двух стран.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76.

Ранее депутат Госдумы опубликовал видеообращение российских военных, находящихся в плену третий год.

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