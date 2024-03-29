Эксперт рассказал, что нужно США, чтобы догнать российский «Циркон»

Военно-промышленному комплексу США нужно потратить несколько лет для того, чтобы догнать Россию в сфере гиперзвукового ракетного оружия морского базирования. Об этом сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Работа США в области создания гиперзвуковой ракеты морского базирования является реакцией на более успешные и эффективные разработки России в данной сфере», — сообщил Коротченко.

По его словам, США стремятся создать аналог российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Эксперт добавил, что в Соединенных Штатах хотят не дать России быть впереди в создании данного оружия.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пробивать оборону государств НАТО. По его словам, в Североатлантическом альянсе не понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия, чтобы проникать сквозь оборону и наносить удары на территории Румынии и Польши «уже сейчас». С точки зрения Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления украинских властей о том, что ВСУ способны перехватывать соответствующие ракеты.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.