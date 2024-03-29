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Дрон врезался в многоэтажный дом в Белгороде

БелПлюс: украинский дрон врезался в многоэтажный дом в Белгороде

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Телеграм-канал БелПлюс

Украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал БелПлюс.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Щорса. К месту падения дрона прибыли оперативные службы.

До этого Министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

До этого российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете министерства обороны РФ.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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