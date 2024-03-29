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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области.

По данным ведомства, беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО около 10:00 по мск. Место происшествия не уточняется.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Находящихся дома призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а вышедших на улицу — спуститься в укрытие.

В министерстве обороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

До этого российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете министерства обороны РФ.

Ранее в зоне СВО начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником.

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Операция на Украине
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