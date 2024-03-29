Украина вернула России тела 29 погибших военных

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Украина смогла вернуть России тела 29 погибших российских военных. Об этом сообщает РБК.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сообщил Саралиев.

До этого украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) сообщил, что Украине передали тела 121 погибшего военного. При этом отмечается, что республике вернули 12 тел солдат, погибших в ЛНР, 107 из ДНР и двух военных с территории Запорожской области.

По данным КШППВ, тела военнослужащих вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с объединенным центром Службы безопасности, министерства внутренних дел Украины, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженных сил страны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

15 марта Саралиев сообщил, что Украина вернула России тела 69 погибших военных.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.