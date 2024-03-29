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Украина вернула России тела 29 погибших военных

Депутат Госдумы Саралиев: Россия получила от Украины тела 29 погибших военных

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Украина смогла вернуть России тела 29 погибших российских военных. Об этом сообщает РБК.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сообщил Саралиев.

До этого украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) сообщил, что Украине передали тела 121 погибшего военного. При этом отмечается, что республике вернули 12 тел солдат, погибших в ЛНР, 107 из ДНР и двух военных с территории Запорожской области.

По данным КШППВ, тела военнослужащих вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с объединенным центром Службы безопасности, министерства внутренних дел Украины, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженных сил страны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

15 марта Саралиев сообщил, что Украина вернула России тела 69 погибших военных.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.

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