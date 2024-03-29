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Эксперт посоветовал Польше следить за украинскими ракетами, а не за российскими

Военэксперт Чолханов: Польше следует бояться украинских ракет, а не российских

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РИА Новости

Публицист, ветеран Донбасса, участник специальной военной операции на Украине Танай Чолханов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление минобороны Польши о том, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. По мнению эксперта, Варшаве следует бояться украинских ракет, как уже показал печальный эпизод с трактором.

«Понятно, чего они добиваются. Ведь Россия может, по их мнению, поразить пусковые установки на территории Польши. Да и можно просто обвинить Россию в чем угодно, устроив с помощью Киева провокацию. С другой стороны, поляки сами по себе политические интриганы, готовые с радостью забрать всю западную часть Украины себе. Мы имеем дело с новой явной провокацией со стороны Польши и НАТО», — сказал Чолханов.

Утром 24 марта в минобороны Польши сообщили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В военном ведомстве утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев при этом не явился в МИД Польши, куда его пригласили из-за инцидента с ракетой. По его словам, польская сторона не поделилась доказательствами причастности РФ.

Ранее посол Украины назвал «российскую ракету» в Польше поводом для вооружения Киева.

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