В ФРГ заявили, что удар страны НАТО по РФ не должен повлечь коллективного ответа

Удар одной из стран НАТО по России на Украине не будет являться основанием для коллективного ответа всего альянса. Такое мнение выразили эксперты бундестага, сообщает издание DPA.

«Если военные подразделения какого-либо государства — члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины, в конфликте между Россией и Украиной, и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны — России, то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО», — следует из сообщения.

По оценке специалистов, коллективный ответ альянса возможен был бы только в том случае, если бы Россия напала на одну из стран НАТО или атаковала объекты на их территории.

До этого сообщалось, что развертывание на Украине войск одной из стран НАТО сделает ее одну участницей конфликта, однако речи о вовлечении всего военно-политического блока в конфликт не идет, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции НАТО.

Отмечается, что эксперты бундестага пришли к выводу «если государство — член НАТО действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках заранее согласованной операции НАТО и за пределами военных командных структур НАТО, то ни альянс в целом, ни другие государства объединения не становятся сторонами конфликта».

Ранее премьер Латвии заявила, что НАТО не готова отправлять войска на Украину.