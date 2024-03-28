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В Пентагоне заявили, что не ощущают высокого риска эскалации на Украине

Пентагон: риск эскалации конфликта на Украине стал ниже, чем был раньше

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Shutterstock

В министерстве обороны США считают, что риск эскалации конфликта на Украине в настоящее время ниже, чем был до этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерала Чарльза Брауна.

«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», — сказал Браун, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине ракет ATACMS.

19 марта сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что давно было нужно отправить на Украину ракеты ATACMS, которые ВСУ могут использовать для атаки на Крымский мост. Он также сказал, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста.

ATACMS — это твердотопливные тактические баллистические ракеты класса «земля — земля», которые производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками для них служат РСЗО MLRS и HIMARS.

Ранее в США признали бессмысленность нового пакета помощи ВСУ.

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