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В Италии допустили возможность формирования корпуса резервистов

Sole: в Италии допустили возможность формирования корпуса из 10 тыс. резервистов

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Shutterstock/FOTODOM

В ВС Италии допустили возможность формирования небольшого корпуса резервистов с целью увеличения численности вооруженных сил страны. Об этом пишет издание Sole 24 Ore.

По словам начальника генштаба Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне, сейчас власти страны ориентируются на показатель в 160 тыс. военнослужащих, при том, что до этого численность вооруженных сил намеревались сократить до 150 тыс.

«У нас сильная нехватка личного состава. 150 тыс. — это было бы недопустимо. В итоге нам утвердили 160 тыс., но и этого мало. При 170 тыс. мы смогли бы с трудом сводить концы с концами», — подчеркнул Драгоне.

Новые военнослужащие, по словам Драгоне, нужны Италии для того, чтобы вносить больший вклад в европейскую оборону и участвовать в миссиях НАТО, в частности, в Молдавии и Грузии.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации.

Ранее стало известно, что около 65 тысяч человек покинут армию Германии к 2027 году в связи с возрастом.

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