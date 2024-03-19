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В Италии заявили, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации

Премьер Италии Мелони: отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации

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Global Look Press

Премьер-министр республики Джорджа Мелони, выступая в парламенте в преддверии саммита ЕС, заявила, что отправка войск НАТО на Украину ведет к эскалации. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается предложения Франции о возможном прямом вмешательстве (на Украине. — «Газета.Ru») наша позиция четкая, и я повторю ее здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — заявила она.

16 марта заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что сейчас не идет речь об отправке французских и других иностранных солдат на Украину, так для этого требуется соответствующее решение.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не готов выступить с наступательными инициативами против России. Макрон также заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях.

Ранее премьер Италии раскрыла сложности в использовании активов РФ.

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