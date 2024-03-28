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Военный эксперт: Россия готова к вылетам украинских F-16 из третьих стран

Военэксперт Леонков: РФ готова ответить на вылеты F-16 из третьих стран

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Ints Kalnins/Reuters

Большинство украинских аэродромов находятся под огневым контролем российских войск, поэтому Киев может использовать в качестве мест базирования истребителей F-16 площадки Румынии или Польши. Однако президент РФ Владимир Путин четко разъяснил предел терпения Москвы, назвав эти самолеты законной целью. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов. <...> Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», — сказал Леонков.

Он добавил, что Вооруженные силы России будут уничтожать F-16 в воздухе либо средствами ПВО, либо ракетами класса «воздух-воздух». У РФ также есть средства поражения аэродромов третьих стран, добавил эксперт.

Глава государства во время рабочей поездки в город Торжок Тверской области заявил, что Россия будет уничтожать поставленные Украине истребители F-16 — точно так же, как поступала с другой стоящей на вооружении Киева западной техникой.

Во время поездки глава государства посетил местную военную авиабазу и пообщался с летчиками.

Ранее стало известно, что Дания продаст Аргентине истребители F-16.

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