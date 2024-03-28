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В Киеве допустили проникновение ДРГ в город

Власти Киева заявили о возможности проникновения ДРГ в город

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Киева заявили о возможности проникновения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) в город. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевсовета.

Также в сообщении киевской администрации говорится о возможной активизации «вражеских агентов» в украинской столице.

В этой связи в городе намерены провести «мероприятия с привлечением большого количества людей». О какого рода мероприятиях идет речь, не уточняется. Также сообщается о планах по пересмотру нормативно-правовой базы о работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также о местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, силовым и военным структурам Киева предписано усилить внимание к местам скопления людей и поддержанию безопасности.

27 марта сообщалось, что власти Киева усилили оборону города по всему периметру.

Житель Киева, который проживает на северо-западе города, рассказал, что в лесопарковой зоне выкапывают новые окопы, поставлены на боевое дежурство места, которые ранее были в запустении.

Ранее Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного.

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