Власти Киева устанавливают новые оборонные сооружения и военные посты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Оборону усиливают по всему периметру, выставляют новые посты с военными», — заявил один из очевидцев.

Другой житель Киева, который проживает на северо-западе города, сказал, что в лесопарковой зоне выкапывают новые окопы, поставлены на боевое дежурство места, которые ранее были в запустении.

26 марта сообщалось, что в подконтрольной Киеву Херсонской ОВА заявили о строительстве второй линии обороны.

Днем ранее в Киеве произошло несколько сильных взрывов, один из которых, как сообщают очевидцы, был в районе аэропорта Жуляны.

В январе британская газета The Telegraph писала, что Украина начала строить собственную «линию Суровикина» на фоне возможного наступления Вооруженных сил РФ.

Ранее на Украине узнали о срыве кампании по добровольному набору в ВСУ.