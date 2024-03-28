Америку призвали соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) ожидает от всех участников Договора (ДВЗЯИ) соблюдения вето на такие испытания. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный секретарь организации Роберт Флойд.

Таким образом он прокомментировал поддерживаемую США готовность к проведению ядерного испытания.

«Ожидаем, что все государства-подписанты будут соблюдать мораторий на ядерные испытания», — сказал Флойд.

В марте заместитель руководителя Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) США Фрэнк Роуз заявил, что по законам США необходимо поддерживать готовность к подобным испытаниям на случай, если американский президент отдаст соответствующее распоряжение. Одновременно с этим он отметил, что в Вашингтоне пока не видят смысла возобновлять ядерные испытания, также нет решения о возможном расширении арсенала атомного оружия.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что США продолжают развивать свои ядерные силы, однако это не означает, что они намерены начать ядерную войну в ближайшем будущем.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.