В ВСУ заявили о росте «разрыва» между гражданскими и военными

Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Алымов заявил о росте «разрыва» между гражданскими и военными. Его интервью политологу Юрию Романенко цитирует РИА Новости.

«Хочу спросить украинский народ: война уже не ваша? Она только тех, кто там?» — заявил он, обращаясь к гражданскому населению.

Такое заявление Алымов сделал, комментируя эмоции от возвращения своих сослуживцев из отпуска в Киеве. По его словам, в городах, далеких от фронта, люди стали сторониться военных.

При этом, как отметил мужчина, для того, чтобы граждане относились к военной службе лучше, стране нужна позитивная информационная повестка.

«Экономика слабая, налогов нет, американцы оружия не дают — это влияет на каждого. Человек смотрит телевизор и думает: ну какая еще армия? Я вас прошу: переходите на позитив», — заявил он в ходе интервью.

До этого украинский комбат Филимонов заявил, что без мобилизации 250 тыс. человек у ВСУ нет шансов.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти пока не собираются расширять масштабы мобилизации.