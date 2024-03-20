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Украинский комбат: ВСУ не сдержать ВС РФ без мобилизации 250 тысяч бойцов

Украинский комбат Филимонов: без мобилизации 250 тыс. человек ВСУ не сдержать ВС РФ

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Без мобилизации порядка 250 тысяч бойцов у ВСУ нет шансов сдержать российские вооруженные силы, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов в интервью изданию «Лига».

Филимонов получил свою должность два месяца назад.

«Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень маленькие шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О возобновлении границ в этом году вообще речи не может быть», — сказал он.

В декабре президент Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно до полумиллиона человек. Дополнительная мобилизация будет стоить украинскому бюджету 500 млрд гривен ($13 млрд или около 118,7 млрд рублей).

В конце прошлого года Верховная рада обнародовала проект закона о мобилизации. Он предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять авто, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять паспорта.

Ранее на Украине заявили о росте числа случаев дезертирства.

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