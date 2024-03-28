Российские военные своими действиями ставят ВСУ перед тяжелым выбором

Наступление российских войск вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбирать между потерей солдат или потерей территорий в отступлении. Об этом сообщил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди.

»Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки», — сказал Пеллистранди.

Он добавил, что российские военные умело используют слабые места ВСУ для того, чтобы продвигать наступление и захватывать новые позиции.

До этого сообщалось, что российская армия в ходе специальной военное операции проводит наступательные действия по всей линии фронта — от севера до юга Украины. Согласно данным издания, в северо-восточной части республики ВС РФ по пересеченной местности приближаются к городу Купянск. В районе Донбасса силы России продвигаются сразу по четырем направлениям, стремясь не упустить фланговые возможности, полученные после взятия Авдеевки месяцем ранее.

При этом, по информации Вооруженных сил Украины, на Авдеевском направлении украинская армия еще удерживает оборонительные позиции в западной стороне.

Ранее в США раскрыли главную причину потерь ВСУ на поле боя.