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Солдаты ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Британии

ВСУ оставили на позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками Британии

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе с позиций в населенном пункте Новомихайловка оставили военные билеты, в которых значились отметки о прохождении курсов военной подготовки в Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Белый».

«Большое количество украинских военнослужащих, находящихся в Новомихайловке, проходят подготовку в Великобритании. Мы нашли военные билеты с отметкой о прохождении двухмесячных курсов в Великобритании», — сообщил «Белый».

По его словам, навыки, приобретенные украинскими военными в Британии, незаметны в боевых условиях.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что некоторые страны могут официально отправить на Украину свои войска, в первую очередь это Великобритания, Франция и государства Прибалтики.

Кроме того, свои войска в зону СВО могут направить Польша и Румыния, полагает эксперт. Подобное решение со стороны стран западной Европы он счел маловероятным. В этой связи Рар напомнил о неоднократном отказе немецкого канцлера Олафа Шольца передавать Киеву ракеты Taurus.

В НАТО ранее заверили, что готовы к конфликту с Россией.

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