США уничтожили четыре беспилотника хуситов

США смогли уничтожить четыре беспилотника хуситского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), передает ТАСС.

«Между 02:00 и 02:20 по времени Саны 27 марта (совпадает с московским. — «Газета.Ru») силы Центрального командования уничтожили четыре БПЛА, запущенные поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в США признали неэффективной «безупречную» миссию по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на корабли. Несмотря на усилия США, крупнейшие судоходные компании продолжают избегать торгового пути через Красное море, который когда-то обеспечивал 15% мировой торговли.

После начала конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» пообещало совершать атаки по территории Израиля и топить связанные с этой страной суда, проходящие через воды Красного моря, пока операция в секторе Газа не прекратится.

Ранее йеменские хуситы осудили теракт в «Крокус Сити Холле».