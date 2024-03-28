Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что все народы РФ достойно проявляют себя в зоне СВО

Путин: представители народов России на фронте проявляют себя с наилучшей стороны

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военными летчиками, пишет ТАСС.

«Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны», — сказал Путин.

До этого президент РФ заявил, что все должно быть посвящено успеху страны в зоне специальной военной операции (СВО).

Он призвал не допустить «никакой расхлябанности», а также настраивать всех граждан и органы власти на строгое соблюдение действующих норм и законов.

До этого Путин сообщил, что в настоящее время борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право суверенного развития.

По его словам, недоброжелатели России, конкуренты и противники вынудили ее «защищать эти интересы вооруженным путем», противостоять тем, кого они вооружили и воспитали для борьбы с РФ на территории соседнего государства.

Ранее Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами