Путин заявил, что все народы РФ достойно проявляют себя в зоне СВО

Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военными летчиками, пишет ТАСС.

«Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны», — сказал Путин.

До этого президент РФ заявил, что все должно быть посвящено успеху страны в зоне специальной военной операции (СВО).

Он призвал не допустить «никакой расхлябанности», а также настраивать всех граждан и органы власти на строгое соблюдение действующих норм и законов.

До этого Путин сообщил, что в настоящее время борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право суверенного развития.

По его словам, недоброжелатели России, конкуренты и противники вынудили ее «защищать эти интересы вооруженным путем», противостоять тем, кого они вооружили и воспитали для борьбы с РФ на территории соседнего государства.

Ранее Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.