США на фоне сокращения поставок на Украину получат боеприпасы из Турции

Турция намерена поставить министерству обороны США 116 тысяч боеприпасов 155 мм калибра для гаубиц М107, чтобы заменить снаряды, которые Вашингтон поставляет Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны заключат дополнительные контракты по поставкам боеприпасов из Турции в США.

До этого сообщалось, что США и Турция ведут переговоры по увеличению закупок взрывчатки для производства снарядов, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации агентства, наращивание закупок турецкого тротила и нитрогуанидина поможет утроить объемы выпускаемых в Штатах 155-миллиметровых снарядов.

Также конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс сообщал, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

27 марта глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.