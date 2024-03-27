Боевые действия на Украине могут быть приостановлены уже в 2024 году, в противном случае украинцы могут потерять еще больше территорий. Об этом пишет немецкое издание Welt.

«Есть много оснований полагать, что в этом году он, вероятно, будет заморожен», — сказано в материале.

Кроме того, газета пишет, что Украине придется прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора (НАТО). Россия же, по мнению издания, останется на тех позициях, на которых находится сейчас.

Днем 27 марта снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дед выразил мнение, что российско-украинский конфликт заморозится в этом году, либо в начале 2025 года.

В конце февраля руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев никогда не допустит заморозки украинского конфликта и того, чтобы Донбасс и Новороссия остались в составе России, как РФ того хочет.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не предлагали заморозить конфликт на Украине.

Ранее военный эксперт США Мэттью Шмидт заявил, что на Украине вероятна заморозка конфликта.