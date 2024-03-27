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ВСУ потеряли 70% шведских танков

Forbes: ВСУ потеряли семь из десяти шведских танков Strv 122

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Gertrud Zach/U.S. Army

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из переданных им десяти шведских танков Strv 122. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что потери зафиксированы в 21-й бригаде, которая в основном эксплуатирует военную технику из Швеции.

Уточняется, что она «потеряла по меньшей мере семь из своих десяти бывших шведских танков Strv 122». Один из семи подбитых шведских танков планируется забрать с поля боя и отправить в Литву на ремонт.

До этого сообщалось, что Швеция поставила на Украину восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer. Об этом сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон. Также он отмечал, что Швеция должна была поставить украинской армии запасные части для CV 90, танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

Ранее ВСУ понесли большие потери в немецких танках Leopard.

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