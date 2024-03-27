Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о бесстрашии бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии

Путин: росгвардейцы бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии: защищают граждан, ликвидируют диверсантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня войск национальной гвардии, сообщает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что росгвардейцы несут службу в Донбассе и Новороссии, а также в районах, примыкающих к зоне боевых действий.

По его словам, сотрудники службы сражаются бесстрашно, зачастую рискуя собственной жизнью.

«Помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — сказал Путин.

27 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. Российский лидер подчеркнул, что в основе высокого авторитета Росгвардии — уважение людей и понимание того, как значима эта профессия.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами