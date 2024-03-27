Путин заявил о бесстрашии бойцов Росгвардии в Донбассе и Новороссии

Сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии: защищают граждан, ликвидируют диверсантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня войск национальной гвардии, сообщает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что росгвардейцы несут службу в Донбассе и Новороссии, а также в районах, примыкающих к зоне боевых действий.

По его словам, сотрудники службы сражаются бесстрашно, зачастую рискуя собственной жизнью.

«Помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — сказал Путин.

27 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. Российский лидер подчеркнул, что в основе высокого авторитета Росгвардии — уважение людей и понимание того, как значима эта профессия.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в спецоперации.