В МИД ответили насчет того, что «окружение Путина» не верит в связь Украины с терактом

Утверждения о том, что «окружение Путина» не верит в связь Украины с терактом, являются фейком. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова», — напомнила Захарова.

Она добавила, что сообщение Bloomberg является «матерью всех фейков» на фоне того, что глава Совбеза России Патрушев и директор ФСБ Бортников сегодня прямо заявили, что связывают Украину, США и Британию с трагедией, которая произошла в «Крокус Сити Холле».

До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил информацию об украинском следе в теракте в «Крокусе».

Ранее Бортников обвинил Украину в вербовке исламских террористов.