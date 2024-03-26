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В МИД ответили насчет того, что «окружение Путина» не верит в связь Украины с терактом

Захарова: сообщение, что «окружение Путина» не верит в связь Украины с терактом, — фейк

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Утверждения о том, что «окружение Путина» не верит в связь Украины с терактом, являются фейком. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова», — напомнила Захарова.

Она добавила, что сообщение Bloomberg является «матерью всех фейков» на фоне того, что глава Совбеза России Патрушев и директор ФСБ Бортников сегодня прямо заявили, что связывают Украину, США и Британию с трагедией, которая произошла в «Крокус Сити Холле».

До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил информацию об украинском следе в теракте в «Крокусе».

Ранее Бортников обвинил Украину в вербовке исламских террористов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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