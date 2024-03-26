Страны НАТО предупредили о риске начала третьей мировой войны

Заявления от имени стран — членов НАТО о возможности отправки на Украину войск приближают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству ТАСС.

«Это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается», — заявил Сийярто.

По его словам, странам-членам НАТО надо осознавать, что в такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение.

Министр резюмировал, что риски полномасштабного конфликта растут каждый раз, когда заходит речь о вводе войск на украинские территории от стран, входящих в НАТО.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат.

Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупреждал, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя.

В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее в Испании высказались об отправке войск на Украину.