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Франция планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

В Минобороны Франции заявили о планах поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

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Shutterstock

Франция планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшие дроны-камикадзе. Об этом заявил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.

По его словам, речь идет о дронах-камикадзе нового поколения, работу которых сейчас тестируют во Франции.

«Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — сказал Лекорню.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении встречи с делегацией сената США в Мюнхене, в ходе которой обсуждалась поставка вооружения для вооруженных сил страны.

Он обсудил с представителями сената США поставки артиллерийских систем, снарядов, дальнобойного оружия, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилении противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.

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