В Ростовской области используют зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. Как пишет «Российская Газета», такие «тачанки» использовались во время отработки отражения налета дронов-камикадзе.

Станок находится в кузове пикапа УАЗ и имеет три автомата. Отмечается, что их преимущество заключается в быстроте наведения на низколетящие и наземные цели автоматического стрелкового оружия. Также подчеркивается, что зенитные станки для автоматов Калашникова позволяют вращать ствол оружия на 360 градусов, а по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил европейским странам подумать над установкой в ЕС систем противовоздушной обороны (ПВО), подобной «Железному куполу» Израиля. В июне 2023 года страны НАТО, отвечая на призывы стран Балтии усилить миссию воздушной полиции, договорились о ротационной модели противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot.