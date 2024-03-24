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ВКС РФ поразили места сборки морских дронов на Украине

МО: ВКС РФ ночью ударили по точкам сборки безэкипажных катеров на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ночь на 24 марта атаковали ряд объектов на Украине, включая места сборки морских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, авиация нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры, газодобывающим предприятиям, а также по точкам сборки и испытаний безэкипажных катеров, которые также называют морскими беспилотниками.

Отмечается, что атака дезорганизовала работу военных предприятий Украины, а также уничтожила технику иностранного производства, поставленную НАТО.

До этого сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области Украины после утренних взрывов.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что группировка «Центр» поразила четыре опорных пункта ВСУ.

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Операция на Украине
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