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Возле «Крокуса» не осталось пострадавших

Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуировали

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Алексей Майшев/РИА Новости

Всех пострадавших при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» эвакуировали с место трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

На данный момент, большинство машин скорой помощи уехало, остались несколько экипажей, которые обеспечивают дежурство вокруг места теракта. Также на базы вернулись медицинские вертолеты.

Всего при террористическом акте в «Крокусе» пострадали и были госпитализированы не менее 115 человек, подсчеты продолжаются.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медики завершили основную работу по оказанию экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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