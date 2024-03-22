У Службы безопасности Украины появится своя авиация

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что в стране будет образован Центр авиации Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласовано предложение СУБ относительно образования бюджетного учреждения «Центр авиации Службы безопасности Украины»», — написал Мельничук.

До этого стало известно, что атаки беспилотными летательными аппаратами на город Энгельс в Саратовской области, где располагается аэродром, используемый дальней авиацией, являлись «плановой работой главного управления разведки министерств обороны Украины».

Утром 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила дроны над Энгельсом. При этом чиновник не стал называть число сбитых беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Минобороны России сообщали, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.