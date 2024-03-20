Украинская разведка взяла на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса

Атаки беспилотными летательными аппаратами на город Энгельс в Саратовской области, где располагается аэродром, используемый дальней авиацией, являлся «плановой работой главного управления разведки министерств обороны Украины». Об этом сообщил собеседник издания «РБК-Украина» в спецслужбах на правах анонимности.

По его словам, результаты «работы» еще уточняются.

Официально украинские власти не комментировали эту атаку.

Утром 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила дроны над Энгельсом. При этом чиновник не стал называть число сбитых беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Минобороны России сообщали, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.