Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская разведка взяла на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса

ГУР анонимно взял на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса

close
100%
Энгельс онлайн/VK

Атаки беспилотными летательными аппаратами на город Энгельс в Саратовской области, где располагается аэродром, используемый дальней авиацией, являлся «плановой работой главного управления разведки министерств обороны Украины». Об этом сообщил собеседник издания «РБК-Украина» в спецслужбах на правах анонимности.

По его словам, результаты «работы» еще уточняются.

Официально украинские власти не комментировали эту атаку.

Утром 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила дроны над Энгельсом. При этом чиновник не стал называть число сбитых беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Минобороны России сообщали, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами