Мощный взрыв произошел на юго-востоке Украины

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел сильный взрыв. Об этом доложил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В <...> Запорожье прозвучал мощный взрыв», — указывается в публикации.

По словам очевидцев, наиболее громко звуки взрыва ощущались на правом берегу реки Днепр — в Хортицком районе, а также в Осипенковском и Бородинском районах.

Согласно данным Рогова, дополнительная информация появится позднее.

Незадолго до этого стало известно, что два взрыва прозвучали на украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Как отметил Рогов, ракетный удар по гидроэлектростанции лишил Украину мощного источника энергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Запорожье взрывами был поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2.