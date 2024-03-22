ВС России поразили завод в Харькове с военной техникой ВСУ

ВС России нанесли удар по заводу «Электротяжмаш» в Харькове с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в «Завод «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника», — говорится в сообщении.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

15 марта президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

Президент РФ добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают до 95% атак украинской стороны.

Ранее в Харькове после взрывов заявили о проблемах с мобильной связью.