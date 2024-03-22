ВС РФ нанесли массированный удар по украинским позициям

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), железнодорожным узлам, арсеналам и объектам энергетики. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — следует из сообщения.

Отмечается, что ВС РФ также уничтожили иностранную военную технику противника, поставленную Украине странами НАТО. В Минобороны добавили, что все цели удара были достигнуты.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удары украинской стороны не останутся безнаказанными. По его словам, украинская сторона «задумала ряд преступных акций» во время выборов президента Российской Федерации.

Путин подчеркнул, что «был совершен целый ряд террористических атак с целью выхода и закрепления на российской территории». Президент РФ добавил, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают до 95% украинской стороны.

15 марта ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области. По данным ведомства, женщина собиралась устроить подрыв на одном из объектов ж/д транспорта.

Ранее военный эксперт назвал цели ДРГ, пытающихся прорваться на территорию РФ.