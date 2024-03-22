В МО РФ рассказали о массированной атаке на украинскую инфраструктуру

Российские войска нанесли массированный удар возмездия с использованием высокоточного оружия, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, в период с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва границы и захвата российских приграничных населенных пунктов российские войска нанесли 49 ударов возмездия. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования, в том числе ракеты «Кинжал», беспилотные летательные аппараты.

«В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения», — говорится в сообщении Минобороны.

15 марта президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

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