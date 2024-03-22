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В Кремле прокомментировали статью Bloomberg о договоренностях РФ и Китая с хуситами

Песков: в Кремле ничего не известно о договоренностях с хуситами и Китаем

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью агентства Bloomberg, что хуситы якобы договорились с Россией и Китаем, что не будут атаковать их суда в Красном море.

«Ничего не известно, ничего не могу сказать», — заявил Песков.

До этого в Bloomberg появился материал, где указали, что Российская Федерация и КНР достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.

21 марта бортовой вертолет немецкого фрегата «Гессен» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

До этого йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по израильскому городу Эйлат. Как рассказал журналистам представитель хуситов Яхья Сариа, войска движения выпустили несколько крылатых ракет по израильским объектам в районе Эйлата, успешно поразив цели. Сам город Сариа обозначил как населенный пункт «на юге оккупированной Палестины».

Ранее сообщалось, что Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море.

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