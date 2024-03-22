В Харькове произошло 15 взрывов, в городе перебои со светом

На текущий момент в Харькове произошло около 15 взрывов. Это привело к проблемам с электроснабжением в городе, написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В настоящее время мы зафиксировали около 15 взрывов в Харькове. В связи с этим возникли проблемы со светом», — говорится в сообщении градоначальника. Терехов также отметил, что в результате взрывов в Харькове возникли несколько пожаров.

Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.