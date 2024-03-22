Т-90М уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» ивановских десантников, по информации из министерства обороны России, уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских войск на Артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным МО РФ, расчеты БПЛА ВДВ обнаружили пункт управления в заброшенном здании, откуда осуществлялся запуск и управление разведывательными и ударными беспилотниками. Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего танковый экипаж Т-90М «Прорыв» выдвинулся в указанный район и точным огнем из 125-миллиметровой пушки, находясь на расстоянии около 9 километров, уничтожил пункт управления БПЛА.

В результате операции противник понес потери, а пункт управления был успешно уничтожен.

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