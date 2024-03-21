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Медведев призвал ускорить производство вооружений

Медведев призвал предприятия ВПК ускорить производство востребованных вооружений

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Павел Бедняков/РИА Новости

Предприятия ВПК должны работать быстрее в условиях СВО. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» заявил заместитель председателя Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее. Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — заявил Медведев.

20 марта Дмитрий Медведев заявил, что французский контингент вооруженных сил в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для вооруженных сил России, вопрос уничтожения «неугомонных французов» станет несложной задачей.

До этого зампред Совбеза в своем заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти. По его словам, риторика западных политиков поражает своей противоречивостью.

Кроме того, Медведев заявил, что решение Германии не называть Владимира Путина президентом было принято «от позорной слабости».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложит способ увеличения расходов на оборону.

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