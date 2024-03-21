Перехваченные рапорты командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о тяжелом положении для республиканских войск на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении вооруженных формирований Украины на ряде участков в районе Купянска», — сказал военный.

По его словам, украинское командование отмечает низкую мотивацию военнослужащих. Большое число солдат дезертируют. При этом наблюдается нехватка личного состава, низкая квалификация военных и дефицит ряда средств вооружения и снарядов, рассказал Марочко.

Также британский аналитик Александр Меркурис, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о постепенном отказе армии от активной обороны, высказал мнение, что российские силы в скором времени могут совершить прорыв в зоне проведения СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.