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Подполковник заявил о тяжелом положении ВСУ на Купянском направлении

Марочко: рапорты командиров указывают на тяжелое положение ВСУ под Купянском

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Inna Varenytsia/Reuters

Перехваченные рапорты командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о тяжелом положении для республиканских войск на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении вооруженных формирований Украины на ряде участков в районе Купянска», — сказал военный.

По его словам, украинское командование отмечает низкую мотивацию военнослужащих. Большое число солдат дезертируют. При этом наблюдается нехватка личного состава, низкая квалификация военных и дефицит ряда средств вооружения и снарядов, рассказал Марочко.

Также британский аналитик Александр Меркурис, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о постепенном отказе армии от активной обороны, высказал мнение, что российские силы в скором времени могут совершить прорыв в зоне проведения СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.

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